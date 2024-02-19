Дубли Тюкавина и Макарова принесли «Динамо» крупную победу над «Крыльями Советов»

«Динамо» продолжает готовиться ко второй части сезона 2023/2024. В понедельник команда Марцела Лички проводила два товарищеских матча против «Крыльев Советов». Если утренняя игра завершилась со счётом 1:1, то во втором матче московская команда победила, причём крупно – 5:1. По дублю оформили Тюкавин и Макаров, ещё один гол за «бело-голубых» забил Бителло. В составе самарцев отличился Бейл.
Матчи ближайшего тура чемпионата России пройдут 1, 2 и 3 марта. «Динамо» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице, а «Крылья Советов» - на шестой.
Протокол игры
|(1:0) Макаров Денис16'
|(2:0) Макаров Денис28'
|(3:0) Тюкавин Константин57'
|73'Бейл Гленн (3:1)
|(4:1) Тюкавин Константин78'
|(5:1) Бителло83'
Шунин Антон46' (Лещук Игорь (46') • 71'Даса Элазар•Бальбуэна Фабиан• 23'Фернандес Роберто•Маричаль Николас•Бителло•Чавес Луис•Гладышев Ярослав67' (_Smelov E. (67') •Лаксальт Диего67' (Грулёв Вячеслав (67') •Макаров Денис•Тюкавин Константин
19 февраля.
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