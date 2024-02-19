Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дубли Тюкавина и Макарова принесли «Динамо» крупную победу над «Крыльями Советов»

19 Февраля 2024 • 18:54 Комментировать
Динамо Москва
5:1
Крылья Советов
окончен

«Динамо» продолжает готовиться ко второй части сезона 2023/2024. В понедельник команда Марцела Лички проводила два товарищеских матча против «Крыльев Советов». Если утренняя игра завершилась со счётом 1:1, то во втором матче московская команда победила, причём крупно – 5:1. По дублю оформили Тюкавин и Макаров, ещё один гол за «бело-голубых» забил Бителло. В составе самарцев отличился Бейл.

Матчи ближайшего тура чемпионата России пройдут 1, 2 и 3 марта. «Динамо» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице, а «Крылья Советов» - на шестой.

Протокол игры  
Динамо Москва5:1Крылья Советов
(1:0) Макаров Денис16'  
(2:0) Макаров Денис28'  
(3:0) Тюкавин Константин57'  
  73'Бейл Гленн (3:1)
(4:1) Тюкавин Константин78'  
(5:1) Бителло83'  
Шунин Антон 46' (Лещук Игорь ( 46'  71') Даса ЭлазарБальбуэна Фабиан  23'Фернандес РобертоМаричаль НиколасБителлоЧавес ЛуисГладышев Ярослав 67' (_Smelov E. ( 67') Лаксальт Диего 67' (Грулёв Вячеслав ( 67') Макаров ДенисТюкавин Константин
Запасные: _Isaev K._Khubulov A.Боков ДанилаЗайдензаль ЛеонКупцов Илья
Ломаев ИванБейл ГленнЕвгеньев РоманГапонов ИльяГоршков ЮрийРассказов НиколайБабкин СергейЕжов РоманКостанца ФернандоСалтыков НикитаШитов Владислав
Запасные: Фролов Евгений ВадимовичРахманович АмарИванисеня ДмитрийОвсянников БогданВитюгов МаксимПисарский ВладимирПеченин Кирилл
19 февраля.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва

Новости по матчу

18 Февраля
09:21
Ставка и прогноз на товарищеский матч Динамо Москва — Крылья Советов — 19 февраля 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​Стало известно, какой номер Мбаппе возьмёт в «Реале» Флик попросит «Барселону» избавиться от одного из звёздных игроков «Барселона» перехватит Мбаппе, Моуринью будет в «Манчестер Юнайтед», а Хаби Алонсо возглавит «Ливерпуль» – в главных слухах недели ​«Барселона» выбрала нового тренера Представитель Мбаппе провёл переговоры с «Манчестер Сити» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси»
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси»
Спортивные новости
«Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Февраля
19:02 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» проиграла клубу Второй лиги
18:54 · Россия. Премьер-лига
Дубли Тюкавина и Макарова принесли «Динамо» крупную победу над «Крыльями Советов»
18:53 · Россия. Премьер-лига
Чанов полагает, что Акинфеев продлит контракт с ЦСКА
18:32 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» и Газизов подпишут мировое соглашение
18:31 · Россия. Премьер-лига
Газизов исключил приход в махачкалинское «Динамо» Гамида Агаларова
18:00 · Россия. Премьер-лига
Наумов считает, что «Пари НН» — неплохой вариант для Магкеева
17:55 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров: «Иногда с удовольствием принимаю участие в тренировках»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Григорян уверен, что в медиафутболе есть команды, которые гораздо сильнее некоторых клубов ФНЛ
17:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Журавлёв отказал «Алании», защитник доиграет сезон в «Торпедо»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков: Надеюсь, что кто-то ворвётся в гонку за золото РПЛ
17:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Горбани: «Нет уверенности, что он перейдет в чемпионат России» эксклюзив
17:16 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков: ЦСКА может побороться за третье место
17:11 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Педро выглядит лучше, чем мы ожидали»
17:11 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев: «Денис не против рассмотреть российские клубы»
17:02 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Давно уже жду, когда «Динамо» и «Спартак» навяжут борьбу «Зениту»
Все новости
Рекомендуем