Дубли Тюкавина и Макарова принесли «Динамо» крупную победу над «Крыльями Советов»

«Динамо» продолжает готовиться ко второй части сезона 2023/2024. В понедельник команда Марцела Лички проводила два товарищеских матча против «Крыльев Советов». Если утренняя игра завершилась со счётом 1:1, то во втором матче московская команда победила, причём крупно – 5:1. По дублю оформили Тюкавин и Макаров, ещё один гол за «бело-голубых» забил Бителло. В составе самарцев отличился Бейл.

Матчи ближайшего тура чемпионата России пройдут 1, 2 и 3 марта. «Динамо» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице, а «Крылья Советов» - на шестой.