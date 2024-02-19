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Чанов полагает, что Акинфеев продлит контракт с ЦСКА

19 Февраля 2024 • 18:53 Комментировать

Вячеслав Чанов, бывший тренер вратарей столичного ЦСКА полагает, что легенда клуба, голкипер Игорь Акинфеев продлит своё трудовое соглашение с «армейцами». Оно, напомним, истекает совсем скоро – летом 2024 года после окончания сезона.

«Думаю, Акинфеев ещё продлит контракт с ЦСКА, но всё будет зависеть от самого Игоря. Самое важное — это его желание и здоровье. Думаю, порох в пороховницах ещё есть у него. Мне трудно представить состав ЦСКА без Игоря», - цитирует Чанова Legalbet.

В этом сезоне 37-летний Акинфеев по-прежнему является основным голкипером ЦСКА. Вышел на поле он в 17 матчах за свой клуб и пропустил в них всего 20 раз – все пропущенные голы в рамках Премьер-лиги.

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