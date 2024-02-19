Газизов исключил приход в махачкалинское «Динамо» Гамида Агаларова

Гамид Агаларов и его одноклубник по грозненскому «Ахмату» Владислав Камилов как минимум в текущее зимнее трансферное окно не станут игроками махачкалинского «Динамо». Об этом рассказал гендиректор динамовцев Шамиль Газизов.

«В жизни, конечно, случается всякое, но на сегодня они оба остаются в «Ахмате» и не перейдут к нам. Будут ли в «Динамо» ещё новички? Время до 22 февраля есть», - приводит слова Газизова портал Metaratings.

Напомним, что «Динамо» на данный момент лидирует в Мелбет-Первой лиге с 37 баллами. Зимой клуб расстался с Курбаном Бердыевым, но вскоре обрёл нового главного тренера – Хасанби Биджиева.