Наумов считает, что «Пари НН» — неплохой вариант для Магкеева

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе защитника «железнодорожников» Станислава Магкеева в «Пари НН».

Ранее появилась информация, что нижегородский коллектив заинтересован в услугах 24-летнего футболиста.

— Конечно, чтобы восстановить силы и былые кондиции, а также доказать свою состоятельность, играть необходимо. И «Пари НН», наверное, неплохой вариант для Магкеева. Юран умеет дать новую жизнь таким игрокам, — приводит слова Наумова Rusfootball.

Функционер считает, что после травмы Магкееву будет тяжело набрать игровые кондиции в «Локомотиве», ведь вряд ли он сразу станет игроком основы.

Напомним, Магкеев получил травму крестообразных связок в мае 2023 года и в текущем сезоне ни разу не появился на поле.