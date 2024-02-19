Дмитрий Комбаров: «Иногда с удовольствием принимаю участие в тренировках»

Этой зимой знаменитый в прошлом защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров возглавил возрождённый дубль «красно-белых» - «Спартак-2». Выступать дубль «народной команды» будет во Второй лиге Б.

Комбаров рассказал, что иногда принимает участие в тренировках наравне с футболистами.

«Иногда не хватает футболистов из-за травм, иногда нужен нейтральный игрок. Тогда с удовольствием участвую в тренировках. Но я выхожу с ребятами не в плановых тренировках, что заложены как основные занятия недельного цикла. Там тренер как раз должен быть в стороне, объяснять, что и как нужно делать», - делится Комбаров с телеканалом «Матч ТВ».

Молодому тренеру, напомним, всего 37 лет Завершил игровую карьеру он в 2021 году.