Григорян уверен, что в медиафутболе есть команды, которые гораздо сильнее некоторых клубов ФНЛ

Экс-наставник махачкалинского «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян поделился мнением об уровне команд в медиафутболе.

Как утверждает специалист, в медиафутболе существуют несколько клубов, которые гораздо сильнее некоторых клубов ФНЛ. Также он отметил работу коллеги Дмитрия Кузнецова. Григорян считает, что тренер очень профессионально относится к своим функциям.

«Не могу говорить об «Амкале», но работа Дмитрия Кузнецова в 2Drots выходит далеко за рамки любительского футбола», – сказал Григорян на Cappuccino & Catenaccio Show.

Добавим, что 57-летний специалист ранее также работал в ФК «Арарат-Москва» и владивостокском «Луче». Сейчас он часто выступает на телевидении и в интернете в качестве эксперта. Александр отличается своей эмоциональностью и небанальными мыслями.