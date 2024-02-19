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Сочнов: «Не знаю, удастся ли уладить ситуацию с Промесом, но я бы хотел, чтобы он остался в «Спартаке» эксклюзив

19 Февраля 2024 • 18:00 Комментировать

Ветеран «Спартака» Владимир Сочнов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о подготовке «Спартака» к рестарту РПЛ.

- Спартак» снова выиграл Зимний кубок РПЛ, но некоторые считают, что эта победа - плохая примета. Что вы об этом думаете?

- Да, есть такое дело. В прошлом году тоже было так же. Команда выиграла турнир, много забила, не пропускала, но проблемы всегда есть. Что касается турнира, с «Кайратом» много забили, но игра не понравилась. «Кайрат» был не в самой хорошей форме, чтобы оказать «Спартаку» сопротивление. Москвичи забили много мячей почти без борьбы. «Шабаб Аль-Ахли» - тоже не такой сильный клуб. Матч получился тренировочный для «Спартака».

- Какие-то очевидные проблемы у «красно-белы»х увидели на турнире?

- В защите. В целом пока нельзя определить состав, который выйдет на матч с «Зенитом». Все время идет ротация во всех линиях. Пока проблем много.

- Абаскаль перед встречей с «Кайратом» сказал о том, что команде поставлена задача выиграть турнир. Это правильный подход? Например, Карпин говорил, что ему безразличен результат?

- Еще в мое время при Бескове мы играли, чтобы побеждать во всех турнирах. Это была наша цель. Сейчас ничего не изменилось. Но пока нет игры, которая радовала бы болельщиков. Здесь еще надо работать.

- То есть победа на зимнем турнире не внушила вам в отношении «Спартака» оптимизм?

- Пока нет. Идет просмотр состава, новичка Угальде, отрабатываются связи, наигровки. А победы все равно важны. Это поднимает ребятам настроение.

- Как вам Угальде? Он уже вписался в команду?

- Еще нет. Пока неизвестно, кто на каком месте будет играть. Конкретного состава не вижу. Хорошо, что парень начал забивать. Но матчи складываются по-разному. И соперники тоже разные. Кому-то можно и три мяча забить. Давайте дождемся возобновления чемпионата и посмотрим.

- Сейчас у вас есть какие-то предчувствия, как «Спартак» выступит весной?

- Хотелось бы, чтобы выступил хорошо. Но я не думаю, что команда провалится. Первый матч с «Зенитом» покажет, кто и как готов, сколько забьет «Спартак».

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- А он забьет?

- (смеется). Вот и посмотрим. На сборах можно двадцать забить на турнире и ноль пропустить, а потом сдуться.

- Как «Спартаку», на ваш взгляд, надо поступить с Промесом?

- Я бы хотел, чтобы Квинси остался. Все-таки это основной футболист. Забивать «Спартаку» тоже надо. Но я не знаю, удастся ли уладить его ситуацию или нет.

Елена Григорьевская

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Спартак Москва Владимир Сочнов
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