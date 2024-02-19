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Бушманов: «Жду, что «Спартак» сможет выступить лучше, чем в первой части сезона» эксклюзив

19 Февраля 2024 • 17:29 Комментировать

Футбольный эксперт Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о подготовке «Спартака» к рестарту РПЛ.

- Как вы расцениваете итоги турнира в Абу-Даби, если говорить об игре «Спартака»?

- Была видна положительная динамика от матча к матчу. Заметно, что команда набирает форму и улучшает состояние. Понятно, что наигрывается основная схема 4-4-2. Все матчи турнира игрались по этой модели. С другой стороны, я считаю, что по товарищеским матчам неправильно делать далекоидущие выводы.

- Кто из футболистов вам понравился на турнире?

- Понравился Игнатов. Зиньковский неплохо выглядел. Еще отметил бы Чернова, если говорить о линии защиты. Пара Чернова с Бабичем выглядела предпочтительнее на этих позициях.

- Как вам новобранец команды Угальде?

- Первое впечатление – приятное. Игровой парень, быстрый, умный, техничный. И не жадничает. На мой взгляд, это тоже определенный показатель.

- Уже скоро «Спартаку» предстоит матч с «Зенитом». Мы увидим у москвичей схему 4-4-2, или ждать какие-то сюрпризы?

- Наверное, возможны эксперименты. С другой стороны, в конце первой части чемпионата «Спартак» играл по этой схеме. И сейчас продолжает ее наигрывать на сборах. Наверное, логично было бы и в чемпионат входить с этой схемой. Она более понятна для футболистов.

- Пока у «Спартака» только один новобранец. Нужно ли еще усиление?

- Состав достаточно хорошо укомплектован. Если кого-то брать, то этот футболист должен быть сильнее тех, кто есть в наличии. Брать для количества и конкуренции не имеет смысла, потому что обоймы и так достаточно. Почти на всех позициях есть по два игрока.

- «Спартак» отдал в аренду Мелёшина, Лайкина, Шильцова. В СМИ сообщалось, что клуб могут покинуть Мозес, Мартинс, Маслов, Классен. Что об этом думаете?

- Если говорить о молодых ребятах, то отдать их в аренду - правильное решение. В «Спартаке» им надо бороться за место в составе, а они должны играть. Что касается второй группы футболистов, то тоже все логично. Если есть спрос и возможность их отдать, то надо это делать. На эти позиции можно искать кого-то на усиление.

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- Как «Спартаку», на ваш взгляд, поступить с Промесом? Каким видите развитие этой ситуации?

- Как я понимаю, будет апелляция, и пока нет по ней результатов. Нужно дождаться итогов и потом думать. А сейчас надо просто готовиться к рестарту сезона с Промесом в составе. Надеюсь, что он доиграет до лета. Его уход сейчас стал бы потерей. Это ведущий игрок и на поле, и в раздевалке.

- У вас есть какие-то предчувствия, как «Спартак» выступит весной?

- «Спартак» обязан бороться за медали. Пусть и небольшие, но изменения в команде все-таки есть. В плане понимания многих моментов тренерским штабом, а игроков – их функций. Жду, что команда сможет выступить лучше, чем в первой части сезона. Мне кажется, что есть все шансы на медали. Понятно, что ситуация вокруг команды не очень хорошая: с Джикией, с Промесом. Она может влиять на состояние отдельных игроков и команды в целом. Если удастся все эти вещи нивелировать, то все может получиться.

Елена Григорьевская

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Спартак Москва Евгений Бушманов
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