Валерий Новиков: Надеюсь, что кто-то ворвётся в гонку за золото РПЛ

Бывший вратарь сборной СССР Валерий Новиков высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Будет ли дуэль между «Зенитом» и «Краснодаром»? Я жду сюрпризов во второй части. Надеюсь, что еще кто-то ворвется в гонку за чемпионством», — цитирует Новикова портал «РБ Спорт».

Эксперт признался, что очень хочет увидеть настоящую борьбу за золотые медали.

После 18 туров лидером чемпионата России является «Краснодар», в активе которого 38 очков. «Зенит» идет на второй позиции, отставая от кубанского коллектива на два зачетных балла.

На данный момент РПЛ находится на зимней паузе, однако возвращение чемпионата состоится уже 1 марта.