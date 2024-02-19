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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валерий Новиков: Надеюсь, что кто-то ворвётся в гонку за золото РПЛ

19 Февраля 2024 • 17:24 Комментировать

Бывший вратарь сборной СССР Валерий Новиков высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Будет ли дуэль между «Зенитом» и «Краснодаром»? Я жду сюрпризов во второй части. Надеюсь, что еще кто-то ворвется в гонку за чемпионством», — цитирует Новикова портал «РБ Спорт».

Эксперт признался, что очень хочет увидеть настоящую борьбу за золотые медали.

После 18 туров лидером чемпионата России является «Краснодар», в активе которого 38 очков. «Зенит» идет на второй позиции, отставая от кубанского коллектива на два зачетных балла.

На данный момент РПЛ находится на зимней паузе, однако возвращение чемпионата состоится уже 1 марта.

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