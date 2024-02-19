Эмануэль Курту, официальный представитель иранского футболиста Моххамада Горбани специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об интересе к его клиенту из России.

«Если честно, нет уверенности, что он перейдет в чемпионат России, интерес из РПЛ есть, но нужна конкретика», - говорит Курту нашему корреспонденту.

Напомним, ранее об интересе «Оренбурга» к Горбани высказался Василий Еремякин, президент южноуральского коллектива.

Горбани является полузащитником одного из самых известных футбольных клубов Ирана – «Сепахана», а также в свои 22 года выступает за молодёжную сборную своей страны.