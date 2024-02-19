Семак: «Педро выглядит лучше, чем мы ожидали»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак оценил игру новичка своей команды, бразильского вингера Педро.

«Педро пока выглядит даже лучше, чем предполагалось, ведь в «Коринтиансе» он получал не так много игровой практики. Он молод, поэтому вопрос адаптации к команде, как казалось изначально, требовал больше времени», - говорит Семак для телеканала «Матч ТВ».

Тем не менее, Семак добавил, что в возрасте Педро бывают эмоциональные колебания, тем более неизвестно как он отреагирует на переезд в Россию. Поэтому готов Семак ко всему.

Напомним, что Педро, которому всего лишь 18 лет, перебрался в питерский клуб этой зимой. Футболист является воспитанником «Коринтианса» из Сан-Паулу и нигде до перехода в «Зенит» кроме родного клуба не выступал.

Педро счастлив в «Зените» - агент футболиста