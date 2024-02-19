​«Сочи» провёл два матча за день

В рамках подготовки ко второй части сезона «Сочи» в понедельник провёл два матча. В первом команда сыграла вничью с «Нефтчи» (Фергана) - 2:2 (голы забили Сауль и Заика), а во втором была обыграна «Тюмень» - 2:1 (автогол соперника и гол Кордовы).

Стоит сказать, что после первой части сезона «Сочи» располагается на последней позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший официальный матч команда проведёт в воскресенье, 3 марта, - против «Балтики» на поле соперника.