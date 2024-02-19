​«Сочи» провёл два матча за день

В рамках подготовки ко второй части сезона «Сочи» в понедельник провёл два матча. В первом команда сыграла вничью с «Нефтчи» (Фергана) - 2:2 (голы забили Сауль и Заика), а во втором была обыграна «Тюмень» - 2:1 (автогол соперника и гол Кордовы).
Стоит сказать, что после первой части сезона «Сочи» располагается на последней позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший официальный матч команда проведёт в воскресенье, 3 марта, - против «Балтики» на поле соперника.
Протокол игры
|5'_Jaloliddinov J. (0:1)
|(1:1) _Guarirapa S.62'
|80'_Oblakulov B. (1:2)
|(2:2) Заика Кирилл85'
19 февраля.
Протокол игры
|(2:0) _Cordova S.30'
|39'Порохов Илья (2:1)
19 февраля. Стадион "Gloria Sports Arena".
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