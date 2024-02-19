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​Семак высказался о малом количестве россиян в матчах «Зенита» на Кубке равноправия

19 Февраля 2024 • 15:59 Комментировать

Наставник «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, существует ли в команде дефицит российских игроков, учитывая матчи Кубка равноправия. На турнире в Катаре в состав «сине-бело-голубых» не всегда попадали даже два россиянина. По словам Семака, в этих матчах ему не нужно было задействовать игроков из России, поскольку задачи были совсем другими.

«Мы сейчас решаем другие задачи. На Кубке равноправия нам не надо было ставить троих или семерых россиян. Смотрели игроков, определённые взаимодействия. А решение по тому, кто из футболистов с российским паспортом будет играть, примем в скором времени», - слова Семак приведены на «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» стал победителем Кубка равноправия. В настоящий момент команда Сергея Семака проводит третий зимний сбор в ОАЭ.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 2 марта – против «Спартака» на своём поле в чемпионате России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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