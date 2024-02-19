​Семак высказался о поиске замены Круговому

Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о поиске решения по замене Данила Кругового на левом фланге обороны.

Напомним, что Круговой отправился во вторую команду. «Зенит» принял такое решение после того, как было объявлено о летнем переходе игрока в ЦСКА на правах свободного агента.

«Что касается замены Дане Круговому, то, конечно, нам нужно будет решить этот вопрос. Но у «Зенита» нет желания во что бы то ни стало взять на эту позицию того, кого получится. Понимаем, кто у нас может сыграть на этой позиции, как можно изменить схему, чтобы во второй половине сезона обойтись своими силами», - слова Семака приводятся на сайте «Матч ТВ».

Третий зимний подготовительный сбор «Зенит» проводит в солнечном Абу-Даби. Первый официальный матч в 2024 году команда Сергея Семака проведёт в субботу, 2 марта. В этот день «сине-бело-голубые» будут принимать «Спартак» в рамках девятнадцатого тура Российской премьер-лиги.

После восемнадцати туров «Зенит» занимает в турнирной таблице РПЛ второе место.