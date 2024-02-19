Агент подтвердил переход Кузьмичёва из «Локомотива» в «Торпедо»

Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Локомотива» Ивана Кузьмичёва, отреагировал на информацию о переходе в «Торпедо».

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист может перейти в «Торпедо» в зимнее трансферное окно.

«Кузьмичёв действительно переходит в аренду в «Торпедо» до конца сезона», — заявил агент Sport24.

В нынешней кампании Кузьмичёв появился на поле в шести матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в один миллион евро.