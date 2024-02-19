Виллиан Роша назвал главную проблему ЦСКА в первой половине сезона

Центральный защитник московского ЦСКА Виллиан Роша попытался объяснить, почему первая половина сезона сложилась для команды неоднозначно. Напомним, коллектив Владимира Федотова отправился на зимнюю паузу, располагаясь на восьмом месте в турнирной таблице. При этом «армейцы» отстают от третьей строчки всего на четыре очка.

«Недостаточная концентрация на последних минутах несколько раз привела к потере важных очков. Это проблема, которую стараемся решить», – сказал Роша в беседе с изданием Bobsoccer.

Напомним, в прошлом сезоне Виллиан выиграл Кубок России в составе «армейцев».