Виллиан Роша назвал самый памятный момент в составе ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша назвал самый яркий момент, который пережил в футболке «армейцев». 29-летний игрок выступает за команду Владимира Федотова с лета 2022 года, когда перебрался из португальского «Портимоненсе».

«В памяти отложились самые яркие матчи, а особенно – победа в Кубке России. Когда я приехал сюда, сразу сказал, что хочу завоевать титул в составе ЦСКА», – приводит слова Виллиана Роши издание Bobsoccer.ru.

В прошлом сезоне бразилец отметился тремя голами в Российской премьер-лиге в 22 матчах. В нынешнем розыгрыше чемпионата футболист не забил ни одного гола в 15 поединках.