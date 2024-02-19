Виллиан Роша, почему решил перейти в ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал, почему принял решение перейти в стан «армейцев» летом 2022 года. Напомним, ранее бразилец выступал в Португалии за «Портимоненсе».

«Большую роль сыграл тот факт, что стиль игры ЦСКА идеально для меня подходит. Здесь и тактические моменты, и другие требования к игроку моего амплуа», – цитирует футболиста издание Bobsoccer.

Виллиан Роша за полтора сезона в составе ЦСКА успел выиграть с командой Кубок России. 29-летний защитник в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги провёл 15 матчей, где не отметился ни одним результативным действием.