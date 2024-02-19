Абаскаль - о Промесе: «Чем тяжелее ситуация, тем лучше он играет»

Рулевой московского «Спартака» Гильермо Абаскаля поделился мнением о нападающем команды Квинси Промесе.

«Промес играет в футбол со страстью. Это тот футболист, который всегда мотивирован на борьбу. Чем тяжелее ситуация, тем лучше он играет. Ему нужен серьезный вызов, чтобы проявить себя», - передает слова испанского специалиста Relevo.

В текущем сезоне 32-летний нидерландец провел 21 встречу за «красно-белых». На его счету восемь забитых мячей и восемь результативных передач.

Ранее стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.