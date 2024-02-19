Клуб РПЛ хочет подписать защитника «Локомотива» Магкеева

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев может перебраться в другой российский клуб. Об этом сообщается на страницах «Чемпионата».

По сведениям источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован другой представитель Премьер-лиги – «Пари НН».

Трудовое соглашение Магкеева с «железнодорожниками» рассчитано до лета текущего года. Первую половину сезона Станислав пропустил из-за повреждения крестообразных связок.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на семь баллов.