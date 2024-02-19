«Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов»

На тренировочном сборе в Турции состоялся поединок между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов». Встреча прошла в Анталье и завершилась вничью со счетом 1:1. Голами отметились Якуба и Чупаев.

Напомним, что в настоящий момент Российская премьер-лига находится на зимней паузе. После 18 проведенных туров «Динамо» набрало 32 балла и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Что касается «Крыльев Советов», то самарская команда имеет в своем активе 29 очков. Клуб находится на шестой позиции в чемпионате России.

Розыгрыш турнира возобновится в начале марта.