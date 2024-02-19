Из «Сочи» ушёл защитник

Центральный защитник Игорь Юрганов покинул «Сочи». Как сообщил посредством социальных сетей журналист Иван Карпов, стороны расторгли трудовой договор без дополнительных выплат.

Юрганов, по данным источника, уже нашел новую команду. 30-летний защитник подпишет контракта на полтора года с воронежским «Факелом».

В составе сочинского коллектива защитник выступал с 2021 года. Контракт между сторонами был рассчитан до конца сезона-2023/2024.

После первой половины сезона «Сочи» набрал всего 11 баллов и замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги. В первом матче после зимней паузы южане на выезде встретятся с калининградской «Балтикой».