Титов - о Промесе: «Русские своих в беде не бросают»

Экс-полузащитник сборной России и столичного «Спартака» Егор Титов поделился мнением о тюремном сроке нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

«Квинси уже в доску свой, спартаковец. А как известно, русские своих в беде не бросают. Уверен, в беде его никто и не оставит, никто не станет экстрадировать», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на прошлой неделе суд Амстердама приговорил 32-летнего футболиста к шести годам заключения за контрабанду наркотиков.

В первой половине сезона РПЛ Промес сыграл 17 матчей. На его счету шесть забитых мячей и шесть результативных передач.