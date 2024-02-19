Титов вынес вердикт по игроку «Спартака» Мартинсу

Экс-футболист московского «Спартака» Егор Титов в разговоре с журналистами высказался насчет будущего в команде полузащитника Кристофера Мартинса.

«Сначала удивлялся, как футболист из Люксембурга может играть в «Спартаке». Но Мартинс всем все доказал. Он капитан сборной, которая прогрессирует. Не считаю, что с ним надо расставаться», - передает слова Титова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Кристофер провел 24 поединка за московский коллектив. Мартинс записал на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.

«Спартак» принял решение по Кристоферу Мартинсу