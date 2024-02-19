Титов оценил игру защитника «Спартака» Дуарте

Экс-полузащитник и капитан московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением об игре защитника «народной команды» Алексиса Дуарте.

«Прогресс по сравнению с его первыми матчами очевиден. Причем серьезный прогресс. Он прибавил. Через матчи Дуарте значительно улучшил свою игру. Практика - великая вещь», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 23-летний парагваец провел 17 поединков, в которых получил две желтые карточки.

После 18 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 30 баллов и находится на пятой позиции в турнирной таблице.