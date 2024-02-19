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Андрей Мостовой: «Надеюсь, Чистяков и Сутормин помогут «Сочи» сохранить место в РПЛ»

19 Февраля 2024 • 10:04 Комментировать
Балтика
...
Сочи
03.03 19:00

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о переходе своих одноклубников Алексея Сутормина и Дмитрия Чистякова в «Сочи» на правах аренды.

Мостовой выразил надежду на то, что ушедшие игроки помогут сочинцам сохранить прописку в РПЛ по итогам нынешнего сезона.  

«Всё сложилось так, как им хотелось: чтобы была игровая практика. Надеюсь, они помогут «Сочи» сохранить место в РПЛ. Для меня это тоже далеко не последняя команда в жизни — она дала мне трамплин в карьере», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Напомним, после 18 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 11 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи Дмитрий Чистяков Андрей Мостовой Алексей Сутормин ещё теги

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