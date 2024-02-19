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Алдонин оценил шансы Миранчука стать лидером «Аталанты»

19 Февраля 2024 • 08:28 Комментировать

Экс-футболист сборной России Евгений Алдонин поделился мнением о дальнейших перспективах полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».

«Может ли Миранчук стать лидером команды? Очень хочется, чтобы так и было, и Алексей регулярно украшал своей игрой команду. Главное, чтобы он смог и дальше показывать высокий уровень», - передает слова эксперта RT.

В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 21 поединке за бергамасков во всех турнирах. На счету российского полузащитника три забитых мяча и восемь результативных передач. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до середины следующего года.

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