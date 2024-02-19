Непомнящий назвал клуб, который станет чемпионом России

Российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Зенит» свое возьмет. Хорошо, что «Краснодар» создал конкуренцию в чемпионате, но я на стороне «Зенита». Преимущество во второй части сезона на стороне «Зенита», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

До начала марта чемпионат России будет находится на перерыве. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» с 38 баллами. «Зенит», набравший 36 очков, располагается на второй строчке. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32). Далее идут «Локомотив» и «Спартак».