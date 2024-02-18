Ловчев оценил перспективы «Спартака» на фоне скандалов

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев ответил на вопрос, что будет с командой после скандального зимнего межсезонья.

«Да ничего не будет! «Спартак» находится на пятом месте. Для клуба – это плохое место. Во все времена «Спартак» либо чемпион, либо даже медали не считали, откровенно говоря. Ничего такого с ними не произойдёт. Будут точно так же существовать», - цитирует Ловчева Sport24.

Также Ловчев дал понять, что он ожидает перестановки на тренерском мостике «Спартака». С лета 2022 года с командой работает испанский специалист Гильермо Абаскаль.

«В конце концов, при главенствовании Федуна сменилось 18 тренеров. Ну, будем считать, что просто 19-й будет», - экс-игрок «Спартака».

Первый официальный матч в 2024 году «Спартак» проведёт в субботу, 2 марта, - против «Зенита» на выезде. Это будет матч девятнадцатого тура Российской премьер-лиги.

Отметим, что «Спартак» после восемнадцати туров отстаёт от лидирующего «Краснодара» на восемь зачётных баллов.

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