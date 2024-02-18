​Ловчев объяснил скандалы вокруг «Спартака»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о клубе. У бывшего футболиста «красно-белых» спросили, почему неприятные истории вокруг клуба остаются, несмотря на перемены в руководстве.

«А всё потому что такие руководители. В какие руки попал «Спартак». Например, в руки Федуна и, особенно, Заремы. Когда Зарема становится главным специалистом по футболу, мне весело. Именно поэтому все скандалы в клубе и происходят», - цитирует Ловчева Sport24.

После первой части сезона «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Первую официальную игру в 2024 году «красно-белые» проведут в субботу, 2 марта. В тот день команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

В настоящий момент «Спартак» проводит зимний сбор в ОАЭ.

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