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​Салихова отреагировала на информацию о зарплате Мартинса

18 Февраля 2024 • 19:08 Комментировать

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, дала комментарий по поводу информации о зарплате полузащитника Кристофера Мартинса. Журналист Иван Карпов сообщал, что «красно-белые» платят игроку 2,5 миллиона евро за сезон.

«Не смешите! Мы гуляли на свои и учитывали все затраты. Судя по тому, кто распространяет фейки о зарплате Мартинса и их репостит, интересант известен. При этом те же телеграм-каналы не рвут на себе волосы по поводу зарплаты Бальде, который по-прежнему на балансе «Спартака», и от него никакой пользы», - цитирует Салихову Metaratings.

Кристофер Мартинс перебрался в «Спартак» в конце января 2022 года. С тех пор полузащитник поучаствовал в 61 официальном матче московской команды. На счету Мартинса семь голов и десять результативных передач на партнёров.

Отметим, что «Спартак» на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

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Спартак Москва Зарема Салихова Кристофер Мартинс ещё теги
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