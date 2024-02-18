​Гола Кордобы «Краснодару» хватило для победы над «Уралом»

Клубы Российской премьер-лиги продолжают готовиться ко второй части сезона 2023/2024. В воскресенье лицом к лицу сошлись «Краснодар» и «Урал». Команда Владимира Ивича победила с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Джон Кордоба.
Отметим, что после восемнадцати туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России. «Урал», в свою очередь, располагается на двенадцатой позиции.
В первом весеннем туре Премьер-лиги «Краснодар» будет принимать «Рубин», а «Урал» сыграет на выезде против «Ахмата». Оба матча пройдут в субботу, 2 марта.
Протокол игры
|(1:0) Кордоба Джон74'
Агкацев Станислав•Арутюнян Георгий65' (Эктов Александр (65') •Петров Сергей•Тормена Витор•Баньяц Михайло•Кастаньо Кевин65' (Черников Александр (65') •Сперцян Эдуард65' (Ленини Кевин (65') •Волков Сергей Александрович65' (Кордоба Джон (65') •Батчи Жоау•Кобнан Мозес65' (Кайо Панталеао (65') •Олусегун Джуниор66' (Кади (66')
18 февраля. Стадион "Jebel Ali Centre of Excellence".
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