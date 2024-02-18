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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гола Кордобы «Краснодару» хватило для победы над «Уралом»

18 Февраля 2024 • 18:46 Комментировать
Краснодар
1:0
Урал
окончен

Клубы Российской премьер-лиги продолжают готовиться ко второй части сезона 2023/2024. В воскресенье лицом к лицу сошлись «Краснодар» и «Урал». Команда Владимира Ивича победила с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Джон Кордоба.

Отметим, что после восемнадцати туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России. «Урал», в свою очередь, располагается на двенадцатой позиции.

В первом весеннем туре Премьер-лиги «Краснодар» будет принимать «Рубин», а «Урал» сыграет на выезде против «Ахмата». Оба матча пройдут в субботу, 2 марта.

Протокол игры  
Краснодар1:0Урал
(1:0) Кордоба Джон74'  
Агкацев СтаниславАрутюнян Георгий 65' (Эктов Александр ( 65') Петров СергейТормена ВиторБаньяц МихайлоКастаньо Кевин 65' (Черников Александр ( 65') Сперцян Эдуард 65' (Ленини Кевин ( 65') Волков Сергей Александрович 65' (Кордоба Джон ( 65') Батчи ЖоауКобнан Мозес 65' (Кайо Панталеао ( 65') Олусегун Джуниор 66' (Кади ( 66')
Запасные: _Kovalevsky Y.Сафонов МатвейОлаcа ЛукасКучугура ДмитрийКокшаров Александр
Помазун ИльяБегич СильвиеФилипенко ЕгорИталоБевеев МингиянКулаков ДенисМишкич ДаниэльСунгатулин ФанильБикфалви ЭрикКонцевой Артём 22' (Каштанов Алексей ( 22'  34') _Bochers
Запасные: Сиссе ИбраимаЭмерсон РамосКикиБуркин ДмитрийМамин АртёмГильерме ШеттинеИшков ИльяАюпов Тимур
18 февраля. Стадион "Jebel Ali Centre of Excellence".

 

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