​Гола Кордобы «Краснодару» хватило для победы над «Уралом»

Клубы Российской премьер-лиги продолжают готовиться ко второй части сезона 2023/2024. В воскресенье лицом к лицу сошлись «Краснодар» и «Урал». Команда Владимира Ивича победила с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Джон Кордоба.

Отметим, что после восемнадцати туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России. «Урал», в свою очередь, располагается на двенадцатой позиции.

В первом весеннем туре Премьер-лиги «Краснодар» будет принимать «Рубин», а «Урал» сыграет на выезде против «Ахмата». Оба матча пройдут в субботу, 2 марта.