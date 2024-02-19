Кто больше всех потратился в зимнее трансферное окно, «Зенит» вошёл в топ-5

В феврале заканчивается период переходов. Очередное трансферное окно будет закрыто. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о клубах, которые этой зимой потратили больше всех финансовых средств.
«Лион»
Список самых щедрых возглавляет французский «Лион». Самым дорогим приобретением стало появление 18-летнего левого полузащитника Малика Фофана, имеющего двойное гражданство – бельгийское и гвинейское. Сумма его компенсации составила 17 млн евро. Центральный нападающий Гифт Орбан, также поделивший себя на две страны – Того и Нигерию, обошёлся «Лиону» в 12 млн евро. Общая сумма затрат наиболее потратившегося зимой клуба составила 56,13 млн евро.
Топ-клубы
Нахождение в списке топ-клубов «Барселоны» (наиболее знаковым приобретением стал переход Витора Роке из «Паранаэнсе» за 40 млн евро), «ПСЖ» (Лукас Бералдо перешёл из «Сан-Пауло» за 20 млн евро) и «Баварии» (защитник Саша Боэ обошёлся мюнхенцам в 30 млн евро) закономерно и неудивительно. Кому как не законодателям евромоды тратиться на новые «украшения»! Любопытно, что у каталонцев всего лишь одно приобретение в зимнее трансферное окно.
Вот только мюнхенцы в феврале попали в «яму». Неудачи в национальном первенстве перешли и на Лигу чемпионов: поражение 0:1 в Риме от «Лацио» при отсутствии попаданий в створ ворот римлян.
Португальский феномен
Седьмая позиция лиссабонской «Бенфики» в списке потратившихся – в определённой степени факт удивительный, но весьма примечательный, если взглянуть на общий баланс, за сколько продали «орлы» свой товар. Португальские клубы в последние пять – десять лет являются самыми окупаемыми и доходными. Руководство флагманов португальского футбола «Порту» и «Бенфики» значительную часть бюджета черпает за счёт продажи своих игроков. Благоприятная трансферная политика позволяет клубам с самого западного региона Европы не просто выживать, а уверенно чувствовать себя в группе еврограндов, соперничать и побеждать их. И сейчас, несмотря на значительные траты, «Бенфика» единственная из грандов, кто фактически вышел в ноль. Всего чуть более чем на 4 млн евро затраты превзошли доходы (28 млн евро – на приобретения и 23,75 млн евро вырученных средств от продаж футболистов).
«Газпром» в лидерах
Питерский «Зенит» даже после двухгодичной изоляции российского футбола не потерял вкус к покупкам, приобретя очередной южноамериканский десант в лице правого вингера Артуро (из «Палмейраса» за 15 млн евро) и его партнёра по левому краю Педро (из «Коринтианса» за 9 млн евро). Это основные новинки в «автопарке» коллектива Семака. Совсем ненамного отстал от питерцев английский «Кристал Пэлас», где главной «обновкой» стал полузащитник Адам Уортон, выкупленный из «Блэкберна» за 21,1 млн евро.
Наиболее потратившиеся клубы зимнего трансферного окна
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|«Лион»
|56,13
|«Барселона»
|40,0
|«ПСЖ»
|40,0
|«Бавария»
|34,0
|«Зенит»
|29,85
|«Кристал Пэлас»
|29,1
|«Бенфика»
|28,0
Константин Лицин
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