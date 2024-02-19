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Кто больше всех потратился в зимнее трансферное окно, «Зенит» вошёл в топ-5

19 Февраля 2024 • 18:35 Комментировать

В феврале заканчивается период переходов. Очередное трансферное окно будет закрыто. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о клубах, которые этой зимой потратили больше всех финансовых средств.

«Лион»

Список самых щедрых возглавляет французский «Лион». Самым дорогим приобретением стало появление 18-летнего левого полузащитника Малика Фофана, имеющего двойное гражданство – бельгийское и гвинейское. Сумма его компенсации составила 17 млн евро. Центральный нападающий Гифт Орбан, также поделивший себя на две страны – Того и Нигерию, обошёлся «Лиону» в 12 млн евро. Общая сумма затрат наиболее потратившегося зимой клуба составила 56,13 млн евро.

Топ-клубы

Нахождение в списке топ-клубов «Барселоны» (наиболее знаковым приобретением стал переход Витора Роке из «Паранаэнсе» за 40 млн евро), «ПСЖ» (Лукас Бералдо перешёл из «Сан-Пауло» за 20 млн евро) и «Баварии» (защитник Саша Боэ обошёлся мюнхенцам в 30 млн евро) закономерно и неудивительно. Кому как не законодателям евромоды тратиться на новые «украшения»! Любопытно, что у каталонцев всего лишь одно приобретение в зимнее трансферное окно.

Вот только мюнхенцы в феврале попали в «яму». Неудачи в национальном первенстве перешли и на Лигу чемпионов: поражение 0:1 в Риме от «Лацио» при отсутствии попаданий в створ ворот римлян.

Португальский феномен

Седьмая позиция лиссабонской «Бенфики» в списке потратившихся – в определённой степени факт удивительный, но весьма примечательный, если взглянуть на общий баланс, за сколько продали «орлы» свой товар. Португальские клубы в последние пять – десять лет являются самыми окупаемыми и доходными. Руководство флагманов португальского футбола «Порту» и «Бенфики» значительную часть бюджета черпает за счёт продажи своих игроков. Благоприятная трансферная политика позволяет клубам с самого западного региона Европы не просто выживать, а уверенно чувствовать себя в группе еврограндов, соперничать и побеждать их. И сейчас, несмотря на значительные траты, «Бенфика» единственная из грандов, кто фактически вышел в ноль. Всего чуть более чем на 4 млн евро затраты превзошли доходы (28 млн евро – на приобретения и 23,75 млн евро вырученных средств от продаж футболистов).

«Газпром» в лидерах

Питерский «Зенит» даже после двухгодичной изоляции российского футбола не потерял вкус к покупкам, приобретя очередной южноамериканский десант в лице правого вингера Артуро (из «Палмейраса» за 15 млн евро) и его партнёра по левому краю Педро (из «Коринтианса» за 9 млн евро). Это основные новинки в «автопарке» коллектива Семака. Совсем ненамного отстал от питерцев английский «Кристал Пэлас», где главной «обновкой» стал полузащитник Адам Уортон, выкупленный из «Блэкберна» за 21,1 млн евро.

Наиболее потратившиеся клубы зимнего трансферного окна

Клуб
Потрачено на трансферы
«Лион» 56,13
«Барселона» 40,0
«ПСЖ» 40,0
«Бавария» 34,0
«Зенит» 29,85
«Кристал Пэлас» 29,1
«Бенфика» 28,0

Константин Лицин

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