В «Оренбурге» опровергли информацию о трансфере Горбани

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на информацию о покупке иранского полузащитника Мохаммада Горбани у «Сепахана».

Ранее телеграм-канал «Инсайды от Карпа» сообщил, что «Оренбург» приобрел 22-летнего хавбека за один миллион евро, подписав контракт с игроком на три с половиной сезона.

«Да, мы интересуемся этим футболистом, но контракт еще не подписан», — заявил Андреев «Матч ТВ».

В нынешней кампании Горбани принял участие в 20 встречах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и стал автором одного ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.