Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» опровергли информацию о трансфере Горбани

18 Февраля 2024 • 17:52 Комментировать

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на информацию о покупке иранского полузащитника Мохаммада Горбани у «Сепахана».

Ранее телеграм-канал «Инсайды от Карпа» сообщил, что «Оренбург» приобрел 22-летнего хавбека за один миллион евро, подписав контракт с игроком на три с половиной сезона.

«Да, мы интересуемся этим футболистом, но контракт еще не подписан», — заявил Андреев «Матч ТВ».

В нынешней кампании Горбани принял участие в 20 встречах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и стал автором одного ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сепахан Оренбург Дмитрий Андреев трансферы футбола - зима 2024 Мохаммад Горбани ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов ​«Бавария» выбрала замену для Тухеля «Барселона» перехватит Мбаппе, Моуринью будет в «Манчестер Юнайтед», а Хаби Алонсо возглавит «Ливерпуль» – в главных слухах недели Моуринью надеется, что «Манчестер Юнайтед» присвоят чемпионский титул АПЛ за сезон-2017/18
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Спортивные новости
«Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Февраля
19:08 · Россия. Премьер-лига
​Салихова отреагировала на информацию о зарплате Мартинса
18:46 · Россия. Премьер-лига
​Гола Кордобы «Краснодару» хватило для победы над «Уралом»
17:52 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» опровергли информацию о трансфере Горбани
17:34 · Россия. Премьер-лига
​Дзагоев рассказал о главном выводе после стажировки в «Крыльях Советов»
17:33 · Россия. Премьер-лига
Гунько — о Джикии: «Истории с капитаном «Спартака» всегда громкие»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Рубин» интересуется Йокичем
17:11 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: Карпин рисуется, когда говорит, что ему безразличен результат
17:05 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Бонгонде и Медине будет очень тяжело пробиться в основной состав «Спартака»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Хуана Кордобы: «Ни один клуб из РПЛ не связывался с нами»
16:50 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: Угальде пока ничего не показал
16:41 · Россия. Премьер-лига
Григорян: Кокшаров — одарённый парень, но пока он не может быть полноценной заменой Кордобе
16:28 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой рассказал о взаимодействии с новичками «Зенита»
16:22 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой высказался о своём состоянии на сборах «Зенита»
16:17 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: Сомнительно, что второй вратарь «Краснодара» может стать первым номером в «Спартаке»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Черышев: «Промес правильно поступает, что молчит»
Все новости
Рекомендуем