​Дзагоев рассказал о главном выводе после стажировки в «Крыльях Советов»

Известный в прошлом игрок ЦСКА Алан Дзагоев хочет попробовать себя на тренерском поприще. Он уже даже прошёл стажировку в «Крыльях Советов».

По словам Дзагоева, во время стажировки он многое для себя подчерпнул, наблюдая и обсуждая тренерскую работу. 33-летний Алан отметил, что выступления в качестве игрока не дают понимания о тренерской работе.

«Главное – я прочувствовал эту разницу в работе футболиста и тренера. Тренерская работа тяжёлая, кропотливая, времени больше ни на что нет. Осинькин обращает внимание на каждую мелочь, и это правильно – футбол состоит из мелочей», - цитирует Дзагоева «Чемпионат».

Напомним, что Алан Дзагоев объявил о завершении игровой карьеры несколько месяцев назад.