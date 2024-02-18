Агент: «Рубин» интересуется Йокичем

Агент Милош Богданович, представляющий интересы атакующего полузащитника сербского клуба «Вождовац» Богдана Йокича, высказался о возможном переходе игрока в казанский «Рубин».

Ранее появилась информация, что российский клуб заинтересован в услугах 23-летнего футболиста.

«Интерес от «Рубина» действительно есть. Мы ведем переговоры, но пока ничего конкретного», — приводит слова агента Sport24.

В нынешнем сезоне Йокич принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет семь ассистов.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Йокича в один миллион евро.