Хаджи: Карпин рисуется, когда говорит, что ему безразличен результат

Экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи поделился комментарием о словах наставника «Ростова» Валерия Карпина, который во время Зимнего кубка РПЛ говорил, что результат для него безразличен.

«Карпин рисуется? Вот это точное слово. Любой спортсмен, даже начинающий, хочет выиграть. Иначе нет смысла заниматься спортом», — цитирует Хаджи Bobsoccer.

Эксперт рассказал, что в детстве они рвали ботинки и делали все для победы, зная, что дома получат за это.

Напомним, победителем Зимнего кубка РПЛ стал московский «Спартак», который опередил в таблице «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли».