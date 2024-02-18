Григорян: Кокшаров — одарённый парень, но пока он не может быть полноценной заменой Кордобе

Бывший наставник «Кубани» Александр Григорян высказался о значимости нападающего Джона Кордобы для «Краснодара».

«Пока я вижу у «Краснодара» в борьбе за чемпионство только один вопрос: что будет, если из‑за травмы матч пропустит Кордоба? Все. Кокшаров — очень одаренный парень, оставляет приятное впечатление. Но он пока не может быть ему полноценной заменой», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 30-летний Кордоба провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал четыре ассиста.

На счету 19-летнего Кокшарова 14 выходов на поле, три забитых гола и одна результативная передача.

Напомним, после 18 туров «Краснодар» является лидером Российской премьер-лиги. В активе команды Владимира Ивича 38 набранных очков.