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Григорян: Кокшаров — одарённый парень, но пока он не может быть полноценной заменой Кордобе

18 Февраля 2024 • 16:41 Комментировать
Краснодар
0:0
Урал
перерыв

Бывший наставник «Кубани» Александр Григорян высказался о значимости нападающего Джона Кордобы для «Краснодара».

«Пока я вижу у «Краснодара» в борьбе за чемпионство только один вопрос: что будет, если из‑за травмы матч пропустит Кордоба? Все. Кокшаров — очень одаренный парень, оставляет приятное впечатление. Но он пока не может быть ему полноценной заменой», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 30-летний Кордоба провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал четыре ассиста.

На счету 19-летнего Кокшарова 14 выходов на поле, три забитых гола и одна результативная передача.

Напомним, после 18 туров «Краснодар» является лидером Российской премьер-лиги. В активе команды Владимира Ивича 38 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Григорян Джон Кордоба Александр Кокшаров ещё теги

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