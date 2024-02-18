​Мостовой рассказал о взаимодействии с новичками «Зенита»

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой дал комментарий по поводу своего взаимодействия с зимними новичками команды.

По словам Мостового, он давно знаком с Ильзатом Ахметовым, и полузащитник хорошо влился в коллектив. Также Андрей сказал несколько слов о новичках-иностранцах.

«Нино что-то может сказать по-английски, а Педро в этом плане тяжеловато, он пока только на своём может общаться. Коммуникацию пока тяжело наладить, но это можно понять: мало бразильцев знают английский язык», - слова Мостового приведены на официальном сайте «Зенита».

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 2 марта – против «Спартака» на своём поле в рамках девятнадцатого тура Премьер-лиги. На текущий момент «сине-бело-голубые» располагаются на второй строчке в таблице.