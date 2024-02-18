​Мостовой высказался о своём состоянии на сборах «Зенита»

Атакующий полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о зимних подготовительных сборах команды.

По словам Мостового, он пока не может сказать, что на третьем сборе являются более низкими, чем на предыдущих, поскольку в субботу тренировка получилась непростой. В то же время футболист сказал несколько слов о своём физическом состоянии.

«Я себя гораздо легче почувствовал после первого сбора. На первом сборе ничего не получалось, было постоянное чувство усталости, координация не та. А в начале второго сбора тонус появился, силы, а сейчас ещё легче стало. Но у меня так всегда: первый сбор вкатывающий, тяжёлый, а потом всё легче, легче и легче, к сезону подхожу в хорошей форме», - слова Мостового приведены на сайте «Зенита».

Первый официальный матч в 2024 календарном году «Зенит» проведёт в субботу, 2 марта. В этот день команда Сергея Семака будет принимать «Спартак» в девятнадцатом туре чемпионата России.

На текущий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Краснодара» на два очка.