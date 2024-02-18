​Агент рассказал, когда Мухин вернётся в общую группу ЦСКА

Осенью полузащитник Максим Мухин получил серьёзную травму колена в виде разрыва крестообразной связки. Агент Вадим Шпинёв, который работает с футболистом, высказался на тему сроков его восстановления.

«У Максима всё проходит по плану, он сейчас с командой тренируется в Турции. До общей группы у него ещё месяц, идёт четвёртый месяц травмы. От пяти месяцев начинается подход к общей группе», - цитирует Шпинёва Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Мухин поучаствовал в 16 официальных матчах ЦСКА. В них 22-летний полузащитник записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Отметим, что ЦСКА на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.