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​Агент рассказал, когда Мухин вернётся в общую группу ЦСКА

18 Февраля 2024 • 16:05 Комментировать

Осенью полузащитник Максим Мухин получил серьёзную травму колена в виде разрыва крестообразной связки. Агент Вадим Шпинёв, который работает с футболистом, высказался на тему сроков его восстановления.

«У Максима всё проходит по плану, он сейчас с командой тренируется в Турции. До общей группы у него ещё месяц, идёт четвёртый месяц травмы. От пяти месяцев начинается подход к общей группе», - цитирует Шпинёва Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Мухин поучаствовал в 16 официальных матчах ЦСКА. В них 22-летний полузащитник записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Отметим, что ЦСКА на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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