Ветеран ЦСКА Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних новостях из стана «армейцев».

- Стало известно, что полузащитник ЦСКА Файзуллаев был номинирован за звание лучшего молодого игрока Азии. Что об этом думаете?

- Я не удивлен, он и в РПЛ хорошо себя проявляет. И на азиатском турнире был лидером команды.

- Ждете, что он также ярко будет выступать и во второй части сезона?

- Вторая часть будет посложнее, чем первая. Пока не стал бы опережать события. Если он так же ярко ее проведет, как первую, можно будет говорить о том, что это действительно отличное приобретение.

- Надолго он задержится в ЦСКА, если к нему все возрастает внимание со стороны европейских клубов?

- Если ЦСКА устроит предложение клубов, которые захотят его видеть, то никто не станет его удерживать. Это будет в интересах футболиста тоже. Кроме того, другие молодые игроки будут понимать, что если станут хорошо себя проявлять и попадут в сферу интересов зарубежных клубов, при хорошем финансовом предложении их тоже отпустят.

- Кучаев близок к переходу в «Пари НН». Если ЦСКА его отдаст, это будет правильное решение, на ваш взгляд?

- Игроку нужна практика, но и «армейцам» необходима глубина состава для того, чтобы бороться. Здесь надо все хорошо взвесить. Понятно, что Кучаев хочет стабильно играть, но есть еще и интересы клуба.

- В СМИ пишут, что в ЦСКА идет 19-летный центральный полузащитник Айсауи. Как отнеслись бы к такому трансферу?

- Я не знаю такого футболиста. Но, по всей видимости, какие-то задатки для роста у него есть. Скорее всего, речь идет о небольших деньгах, за которые он будет куплен. Думаю, по совокупности, на перспективу его и берут.

- У ЦСКА и своих молодых ребят много, кого можно было наигрывать. С этой стороны вас не смущает трансфер?

- Когда речь идет о молодых зарубежных футболистах, такие трансферы всегда смущают. Но ЦСКА наверняка все взвесил перед принятием такого решения.

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- Пишут, что бывший нападающий «Факела» Долгов тренируется с ЦСКА. Если он подпишет контракт, это будет усилением?

- Думаю, нет. Это российский топ-клуб с задачей вести борьбу за призовые места. Если футболист не проявлял себя должным образом в других командах, то я не считаю, что это необходимый трансфер. Чтобы перейти в стан «армейцев» и претендовать на то, чтобы успешно играть здесь, нужно хорошо себя проявлять. Нападающий – это голы, результативные действия, заработанные и реализованные пенальти. Ничего этого мы не видим.

- Тогда чем он мог заинтересовать «армейцев»?

- Тем, что это бесплатный трансфер.

- Стало известно, что Кругового исключили из заявки «Зенита» на сезон РПЛ. Допускаете, что его все-таки могут отдать в аренду в ЦСКА?

- Руководитель «Зенита» уже обозначил позицию клуба. Не думаю, что они отмотают все назад. Хотя возможно все.

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Елена Григорьевская