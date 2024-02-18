Стало известно, когда Бонгонда вернётся в общую группу «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда, выступавший за сборную ДР Конго на Кубке Африки, вернулся в расположение российского клуба. Как сообщают журналисты Info Sport RDC, хавбек возобновит тренировки в общей группе в марте.

До того времени африканец будет залечивать повреждение подколенного сухожилия, которое получил в матче за третье место на КАН.

В первой половине нынешнего сезона Бонгонда провел 22 поединка за «народную команду». На счету полузащитника пять забитых мячей и одна результативная передача. По итогам 18 туров чемпионата России «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в таблице.