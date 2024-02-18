Московский «Спартак» не захотел расставаться с полузащитником Кристофером Мартинсом. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», руководство «красно-белых» отказалось продавать 26-летнего игрока в стамбульский «Бешикташ».

Кроме того, у футболиста был вариант с одним из швейцарских клубов в зимнее трансферное окно.

В первой половине сезона Российской премьер-лиги Мартинс провел 17 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

После 18 туров чемпионата страны «Спартак» с 30 баллами располагается на пятой позиции в турнирной таблице.