Осинькин прокомментировал возможный трансфер Гарре в «Лацио»

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника Бенхамина Гарре в римский «Лацио».

«Что касается слухов про «Лацио», как я прочитал об этом, так сразу же появились опровержения. Насколько я знаю, в клуб ничего не поступало», - рассказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Аргентинский хавбек пополнил ряды самарского коллектива в январе прошлого года, перейдя из «Расинга». В текущем сезоне Гарре поучаствовал в 20 поединках за самарский коллектив, записав на свой счет восемь забитых мячей и три голевые передачи.