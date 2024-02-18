В «Пари НН» отреагировали на новость о переходе Кучаева

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о потенциальном подписании полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева.

«Нет никакой информации от клуба. Мы интересуемся многими игроками. Кто-то выдал эту информацию желаемое за действительное. Кучаев сейчас не находится в расположении команды», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

В первой половине нынешнего сезона Кучаев провел 15 поединков за московский коллектив во всех турнирах. Срок действующего контракта полузащитника с «армейцами» рассчитан до конца сезона-2023/2024. Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.