Кучаев перешёл из ЦСКА в другой клуб РПЛ

Хавбек московского ЦСКА Константин Кучаев сменил команду. Новым местом работы 25-летнего полузащитника стал другой представитель Премьер-лиги – «Пари НН». Об этом стало известно журналистам «Чемпионата».

Как отмечает источник, футболист уже прибыл в расположение команды Сергея Юрана в ОАЭ и начал подготовку ко второй половине сезона-2023/2024.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Константин провел 15 поединков за «армейский» коллектив. После 18 туров чемпионата страны нижегородская команда набрала 24 балла и занимает девятое место в турнирной таблице.