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«Спартак» сообщил о возвращении легионера

18 Февраля 2024 • 11:32 Комментировать

Полузащитник Тео Бонгонда, принимавший участие в Кубке Африки, вернулся в расположение московского «Спартака». Об этом сообщается в социальных сетях «красно-белых».

Напомним, что хавбек не смог доиграть поединок за сборную ДР Конго против национальной команды ЮАР за третье место на Кубке Африки. 28-летний футболист получил повреждение по ходу первого тайма и покинул поле на 33-й минуте.

На континентальном турнире Бонгонда сыграл семь поединков, в которых не отметился голевыми действиями.

В нынешнем сезоне Тео поучаствовал в 22 матчах «народной команды». На счету полузащитника пять забитых мячей и одна голевая передача.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тео Бонгонда
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