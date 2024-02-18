«Спартак» сообщил о возвращении легионера

Полузащитник Тео Бонгонда, принимавший участие в Кубке Африки, вернулся в расположение московского «Спартака». Об этом сообщается в социальных сетях «красно-белых».

Напомним, что хавбек не смог доиграть поединок за сборную ДР Конго против национальной команды ЮАР за третье место на Кубке Африки. 28-летний футболист получил повреждение по ходу первого тайма и покинул поле на 33-й минуте.

На континентальном турнире Бонгонда сыграл семь поединков, в которых не отметился голевыми действиями.

В нынешнем сезоне Тео поучаствовал в 22 матчах «народной команды». На счету полузащитника пять забитых мячей и одна голевая передача.