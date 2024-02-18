Юран признался, как относится к «Спартаку»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился мнением о московском «Спартаке».

«Спартак» всегда будет топ‑клубом. Всегда. Не имеет значения, хорошие времена у клуба или плохие. Это армия болельщиков, это клуб с историей. Я всегда его считаю топом», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

После 18 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 30 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов.

В первом матче после зимней паузы московская команда на выезде встретится с петербургским «Зенитом».