Юран раскрыл свою цель в тренерской карьере

Рулевой «Пари НН» Сергей Юран рассказал о своей цели в тренерской карьере.

«Я хочу что‑то выиграть как тренер. Как игрок я выигрывал многое. Моя цель - дойти до топ‑клуба, поработать и что‑то выиграть», - передает слова 54-летнего российского тренера телеканал «Матч ТВ».

Юран занимает пост главного тренера нижегородского клуба с апреля прошлого года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Пари НН» набрал 24 балла и занимает девятое место в турнирной таблице. В первом матче после зимнего перерыва подопечные Юрана встретятся с воронежским «Факелом».